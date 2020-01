Nato: esercitazione Defender 2020 al via alla fine di gennaio

- Prenderà il via alla fine di gennaio Defender 2020, le più vasta esercitazione della Nato in Europa negli ultimi 25 anni. È quanto dichiarato dal generale tedesco Martin Schelleis durante una conferenza stampa tenuta ieri, 14 gennaio, a Berlino con il generale Andrew Rohling dell'esercito degli Stati Uniti, comandante di Defender 2020. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, le manovre della Nato, che avranno luogo in Polonia e negli Stati baltici, vedranno il dispiegamento di 37 mila militari di 18 Stati parte dell'Alleanza atlantica. L'obiettivo è aumentare la prontezza operativa all'interno della Nato e scoraggiare eventuali avversari. La Germania sarà il centro logistico di Defender 2020, che mira a muovere rapidamente le unità e a incentivare la collaborazione tra le forze partecipanti. I movimenti di truppe in Germania saranno “chiaramente visibili dalla fine di febbraio” prossimo, ha affermato il generale Schelleis, secondo cui lo scopo di Defender 2020 “non è colpire alcun paese, ma testare la prontezza strategica della Nato e la reazione a una crisi”. (Geb)