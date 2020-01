Germania: scandalo consulenze Difesa, cancellati Sms cellulari di servizio von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pare aggravarsi lo scandalo delle presunte consulenze esterne assunte in maniera illecita dal ministero della Difesa tedesco dal 2014, quando il dicastero era diretto diretto da un anno da Ursula von der Leyen, nominata a luglio scorso presidente della Commissione europea. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la commissione parlamentare d'inchiesta istituita dal Bundestag sulle presunte consulenze illecite del ministero della Difesa non può avere accesso agli Sms inviati e ricevuti da von der Leyen sui propri cellulari di servizio mentre era alla guida del dicastero. I dati di entrambi i telefoni risultano, infatti, cancellati. La memoria di uno dei due apparecchi è stata ufficialmente svuotata “per motivi di sicurezza” dopo l'attacco informatico che, a gennaio del 2019, provocò la sottrazione dei dati di oltre mille tra politici, funzionari pubblici, giornalisti e celebrità tedeschi. Con riguardo al secondo cellulare di von der Leyen, non sono ancora noti i motivi che hanno provocato la cancellazione della memoria. Presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e successore di von der Leyen alla guida del ministero della Difesa tedesco, Annegret Kramp-Karrenbauer ha ordinato un'inchiesta sulla questione del primo cellulare.(Geb)