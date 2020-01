Libia: Conte in audizione davanti al Copasir

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a palazzo San Macuto per l'audizione davanti al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), in merito alla situazione in Medio Oriente, con particolare riferimento alla Libia. (Rin)