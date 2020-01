Germania: governo difende poteri servizi segreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del cancelliere Angela Merkel ha difeso i poteri di intercettazione esercitati all'estero dell'Ufficio federale per le informazioni (Bnd), il servizio segreto esterno della Germania, oggetto di un ricorso alla Corte costituzionale tedesca presentato da diverse associazioni per i diritti umani e organizzazioni non governative, tra cui Reporter senza frontiere. Durante l'udienza tenuta dalla Corte costituzionale federale (Bverfg) nella giornata di ieri, 14 gennaio, il capo della Cancelleria federale, Helge Braun, ha dichiarato: “Con sviluppi come quelli in Iran, Iraq o Libia, sono necessarie informazioni affidabili in poche ore, la domanda su chi sia dietro un attacco può decidere tra guerra e pace”. Secondo Braun, riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, le informazioni dei servizi di intelligence di altri Stati possono essere “distorte o basate sugli interessi” di tali paesi. Gli autori del ricorso al Bverfg contro il Bnd intendono vietare che l'agenzia possa intercettare senza legittimo sospetto le comunicazioni all'estero mediante la ricerca di parole-chiave. Secondo i ricorrenti, tale competenza, prevista dalla legge sul Bnd in vigore dal 2017, violerebbe i diritti alla riservatezza e alla libertà di stampa sanciti dalla Costituzione tedesca. Gli autori del ricorso al Bverfg, chiedono inoltre, come il Bnd possa garantire di intercettare esclusivamente cittadini stranieri. (Geb)