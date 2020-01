Migranti: Germania, giunti ad Hannover 254 profughi dalla Turchia

- Con un volo charter dalla Turchia, 254 profughi sono giunti all'aeroporto di Hannover nella giornata di ieri, 14 gennaio. È quanto reso noto dal ministero dell'Interno della Bassa Sassonia, come riferisce il quotidiano “Die Welt”. Si tratta di richiedenti asilo, 27 dei quali verranno accolti dalla Bassa Sassonia. I profughi sono giunti in Germania in attuazione dell'accordo sulla prevenzione dell'immigrazione illegale concluso da Ue e Turchia nel 2016. Secondo l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (Bamf), dall'aprile del 2016 a oggi, dalla Turchia sono giunti in Germania circa novemila profughi, in gran parte provenienti dalla Siria. (Geb)