Germania: oggi incontro governo-Laender su abbandono carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà nella serata di oggi, presso la Cancelleria federale a Berlino, l'incontro tra il governo federale e i primi ministri dei Laender le cui economie si basano sull'industria carbonifera. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'obiettivo è stabilire “un calendario preciso per l'abbandono del carbone” come fonte di energia, che il governo tedesco intende realizzare gradualmente entro il 2038. Inoltre, l'esecutivo federale e i primi ministri dei Laender intendono determinare i risarcimenti per gli operatori delle centrali elettriche a carbone, che verranno progressivamente chiuse. Secondo la “Frankfuter Allgemeine Zeitung”, durante l'incontro alla Cancelleria federale, “potrebbero essere assunte decisioni pioneristiche su un pacchetto globale di misure”. In particolare, potrebbe essere adottata un'indennità “da miliardi di euro” per i dipendenti del settore carbonifero di età pari o superiore ai 58 anni che andranno in pensione entro il completamento dell'abbandono del carbone come fonte energetica. (Geb)