Migranti: città tedesche intendono accogliere direttamente profughi da Italia e Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riuniti nell'iniziativa “Città porti sicuri”, oltre 120 comuni della Germania intendono accogliere “direttamente” i migranti nei centri di Italia e Grecia, “in piena emergenza” da sovraffollamento, al fine di aiutare i due paesi nella gestione della questione migratoria. È quanto riferisce il quotidiano “Die Welt”, aggiungendo che i comuni aderenti a “Città porti sicuri” intendono superare resistenze e lungaggini burocratiche del ministero dell'Interno tedesco, competente in materia di accoglienza dei profughi in Germania. “Vogliamo aiutare Italia e Grecia nell'attuale situazione di emergenza” con la gestione dei profughi, ha affermato il sindaco di Potsdam, Mike Schubert, tra i principali esponenti di “Città porti sicuri”. Secondo Schubert, “si tratta di non lasciare sole Italia o Grecia” nella questione migratoria. Per la direttrice dell'Ufficio per la migrazione e l'integrazione di Duesseldorf, Miriam Koch, la città potrebbe accogliere “altri 300 migranti”, oltre a quelli già presenti nelle strutture apposite “Se il 2019 è stato l'anno dei porti sicuri, il 2020 deve essere l'anno della responsabilità pratica” nella gestione dei profughi, ha dichiarato Liza Pflaum, portavoce dell'organizzazione non governativa tedesca Seebruecke. (Geb)