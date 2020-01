Iraq: leader milizie paramilitari sciite al Khazali a "La Stampa", lottiamo contro gli invasori

- Qais Hassan al Khazali è attualmente il leader di riferimento della galassia sciita irachena, amico fedele di Teheran, nemico giurato di Israele e degli Stati Uniti. Oggi ricopre l'incarico di segretario generale di Asaib Ahl Haq (Lega dei Giusti) che rientra nel più ampio ombrello della Unità di mobilitazione popolare. Ed è considerato il più abile stratega delle realtà paramilitari che operano nel Paese. A "La Stampa" spiega cosa dobbiamo attenderci dopo l'attacco iraniano alla base di Ain al Assad. "Quell'azione soddisfa solo il popolo iraniano determinato a vendicare il martirio del Generale Qassem Soleimani, ma non soddisfa gli iracheni che hanno perso un leader di grande rilievo, Abu Mahdi al-Muhandis, vice segretario generale di Kataib Hezbollah, l'uomo che con il sostegno dell'Iran ha sconfitto il terrorismo nel nostro Paese e in Medio Oriente". "La nostra organizzazione - continua - è politica ma ha anche una ala militare alla quale appartengono sciiti e sunniti, è nata nella provincia di Salaheddine nel 2014 e ha avuto un ruolo rilevante nel combattere lo Stato Islamico. Non potremo mai dimenticare la generosità di Soleimani, quando l'Isis ha occupato due terzi dell'Iraq il generale ha messo a disposizione gli arsenali della Repubblica Islamica senza nessuna condizione. Lui e al-Muhandis sembravano un solo corpo, una forza straordinaria che ha sconfitto il terrorismo. Questo però gli Stati Uniti sembrano averlo dimenticato". (segue) (Res)