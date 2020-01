Imprese: Germania, a rischio oltre mille posti di lavoro in Tkms

- Oltre mille posti di lavoro sono a rischio in Thyssenkrupp Marine Systems (Tkms), divisione navale del conglomerato tedesco Thyssenkrupp. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”, riferendo che, con il gruppo Cantieri navali tedeschi (Gny) di Kiel, Tkms ha perso la gara d'appalto per la realizzazione di quattro fregate multiruolo Mks 180 per la marina della Germania. La commessa dal valore di 5,3 miliardi di euro, “la più grande nella storia delle forze navali tedesche, la prima bandita dalla Germania su scala europea e non esclusivamente nazionale”, è stata infatti assegnata dal governo federale alla società olandese Damen Shipyards Group e ai cantieri Blohm und Voss di Amburgo, parte del gruppo di cantieristica navale Luerssen di Brema. Secondo il direttore per il personale e i lavori di Thyssenkrupp, Oliver Burkhard, ora sono a rischio oltre mille posti di lavoro in Tkms, circa la metà ad Amburgo, 200 a Emden e 300 a Kiel. (Geb)