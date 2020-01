Usa-Giappone: ministri esteri concordano esigenza de-escalation nel Medio Oriente

- Il ministro degli Esteri del Giappone, Toshimitsu Motegi, ha tenuto un colloquio con il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ieri, a margine di un incontro trilaterale con il loro omologo della Corea del Sud. Kang Kyung-wha. I due ministri hanno concordato in merito all’esigenza di intensificare gli sforzi diplomatici per scongiurare una ulteriore escalation delle tensioni nel Medio Oriente, nel pieno della crisi alimentata dall’uccisione mirata del generale iraniano Qasem Soleimani. “Come gli Stati Uniti, non riconosciamo un Iran in possesso di armi nucleari, e condividiamo la volontà di promuovere la pace e la stabilità regionali”, ha dichiarato Motegi a margine del colloquio a East Palo Alto, vicino a San Francisco. Il ministro giapponese ha spiegato di aver espresso a Pompeo “profonda preoccupazione” per la situazione nel Medio Oriente, regione da cui il Giappone dipende per il proprio approvvigionamento energetico. Motegi ha ribadito che Tokyo apprezza il contegno mantenuto dagli Stati Uniti nei giorni scorsi, anche in risposta all’attacco missilistico iraniano contro due basi irachene ospitanti personale militare statunitense. Il ministro ha anche aggiunto che il Giappone resta determinato a contribuire alla stabilità mediorientale tramite un ruolo di mediazione tra tutti gli attori regionali. (segue) (Was)