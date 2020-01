Usa-Giappone: ministri esteri concordano esigenza de-escalation nel Medio Oriente (4)

- Tokyo aveva inizialmente annunciato il rinvio del viaggio, a causa dei venti di guerra innescati dall’uccisione mirata del generale iraniano Qasem Soleimani a Baghdad, in Iraq, e dalla successiva rappresaglia iraniana contro due basi irachene ospitanti truppe statunitensi. Abe ha deciso di intraprendere il viaggio dopo che il presidente Usa, Donald Trump, è parso allontanare l’ipotesi di un conflitto militare aperto contro l'Iran. In Arabia Saudita, il primo ministro giapponese ha incontrato il re Salman e il principe ereditario Mohammed bin Salman. (segue) (Was)