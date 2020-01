Usa-Giappone: ministri esteri concordano esigenza de-escalation nel Medio Oriente (5)

- Lunedì 13 gennaio negli Emirati Arabi Uniti Abe ha tenuto un incontro con il principe ereditario Mohammed bin Zayed al Nahyan. In Oman, martedì 14 gennaio, il leader giapponese ha tenuto colloqui con Sayyid Asaad bin Tariq bin Taimur al Said, vice primo ministro per le Relazioni internazionali e gli affari di cooperazione e rappresentante speciale del sultano dell’Oman. Dal Medio Oriente proviene la maggior parte delle importazioni di petrolio greggio giapponesi. Una maggiore cooperazione con l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman è cruciale per il Giappone per assicurarsi forniture energetiche stabili. (segue) (Was)