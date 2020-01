Cina: ministero Esteri, paese non è mai stato manipolatore di valuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non è mai stata un manipolatore di valuta, e la decisione degli Stati Uniti di riconoscerlo è in linea con i fatti e il consenso della comunità internazionale. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang. Il funzionario ha aggiunto che l'ultima valutazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha concluso che il livello di cambio dello yuan (Renminbi) è generalmente in linea con i fondamentali dell'economia, negando obiettivamente l'affermazione che la Cina è un manipolatore di valuta. "La Cina è un paese responsabile. Abbiamo ribadito più volte che non ci impegneremo nella svalutazione competitiva della valuta, e non abbiamo e non useremo mai il tasso di cambio come strumento per affrontare i conflitti commerciali", ha aggiunto Geng. La Cina approfondirà senza sosta la riforma orientata al mercato del meccanismo di cambio dello yuan, continuerà a migliorare il sistema di tassi di cambio fluttuanti gestiti basato sulla domanda e l'offerta di mercato e sul riferimento a un paniere di valute, e manterrà il tasso di cambio dello yuan sostanzialmente stabile a un ragionevole e livello equilibrato, ha aggiunto il portavoce. (segue) (Cip)