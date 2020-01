Cina: ministero Esteri, paese non è mai stato manipolatore di valuta (2)

- Lunedì 13 gennaio l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la rimozione della designazione di "manipolatore di valuta" nei confronti della Cina a due giorni dalla progettata firma degli accordi commerciali di "Fase uno" tra il capo della Casa Bianca e alti funzionari cinesi. La Cina era stata etichettata "manipolatore" ad agosto sotto indicazioni di Trump. La relazione dovrebbe delineare alcuni degli impegni assunti dalla Cina per migliorare la trasparenza della sua gestione del Renminbi. Nell'ambito dell'accordo commerciale che Trump firmerà oggi, Cina e Stati Uniti dovrebbero concordare sul fatto che eviteranno di svalutare le loro valute per ottenere un vantaggio competitivo per le loro esportazioni. Trump ha a lungo criticato le pratiche valutarie della Cina, sostenendo che Pechino indebolisce il renminbi per rendere le esportazioni cinesi più economiche negli Stati Uniti. (segue) (Cip)