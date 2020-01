Cina: ministero Esteri, paese non è mai stato manipolatore di valuta (3)

- Il presidente ha accusato la Cina di aver fatto proprio questo in agosto, quando Pechino ha lasciato indebolire la sua valuta affermando che si trattava di un tentativo di ridurre l'impatto dei dazi imposte sulle importazioni cinesi. Il mese scorso, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti ha dichiarato che l'accordo commerciale includerà un capitolo valutario che dettaglia "gli impegni di alto livello per astenersi da svalutazioni competitive" e il targeting dei tassi di cambio. Era il 1994 quando gli Stati Uniti hanno designato l'ultima volta la Cina come manipolatore di valuta, una etichetta che, sebbene vista come una sorta di marchio d'infamia, è in gran parte un'azione simbolica. (Cip)