Cina: ministro Ambiente Li, 2020 cruciale per lotta contro l'inquinamento

- La Cina ha ribadito la sua ambizione a combattere l'inquinamento ambientale nel 2020, dopo i risultati positivi conseguiti sul tale fronte nel corso dell'ultimo anno. "La pratica ha dimostrato che la direzione e il percorso attuali del controllo dell'inquinamento sono corretti e dovrebbero essere rispettati e migliorati nel lungo periodo", ha dichiarato Li Ganjie, ministro dell'Ecologia e dell'Ambiente, durante la conferenza di lavoro annuale del ministero. Qualsiasi approccio unico nella governance ambientale dovrebbe essere evitato, mentre dovrebbero essere promossi metodi accurati e scientifici per il controllo dell'inquinamento, ha aggiunto il ministro. Secondo quanto emerso durante la conferenza, l'anno 2020 sarà la scadenza per raggiungere gli obiettivi fissati da un piano d'azione triennale emesso dal Consiglio di Stato nel 2018 per combattere l'inquinamento. Le emissioni totali di anidride solforosa e ossido di azoto saranno ridotte di oltre il 15 per cento entro il 2020 rispetto al 2015, secondo il piano. (segue) (Cip)