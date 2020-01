Cina: ministro Ambiente Li, 2020 cruciale per lotta contro l'inquinamento (2)

- La densità di particolato pm 2.5 nelle città cinesi a livello di prefettura che non soddisfano gli standard calerà di oltre il 18 per cento rispetto al 2015. Nelle città a livello di prefettura, il rapporto tra giorni con una buona qualità dell'aria raggiungere l'80 per cento e il rapporto tra i giorni con grave inquinamento calerà di oltre il 25 per cento nel 2020 rispetto al 2015, secondo il piano. Per quanto riguarda il controllo dell'inquinamento idrico, il ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente avvierà un'indagine sugli sbocchi delle acque reflue che entrano nel Fiume Giallo, ha spiegato Li. Allo stesso tempo, gli sbocchi delle acque reflue lungo il Fiume Azzurro (Yangtze) e vicino al mare di Bohai saranno più rintracciabili, ha detto. Quest'anno la Cina raggiungerà sostanzialmente zero importazioni di rifiuti solidi", ha spiegato il ministro. Inoltre, la Cina rafforzerà il controllo e la bonifica dell'inquinamento del suolo nei terreni da costruzione e organizzerà indagini speciali e bonifiche di rifiuti pericolosi. (segue) (Cip)