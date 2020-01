Cina: ministro Ambiente Li, 2020 cruciale per lotta contro l'inquinamento (3)

- "Nel 2019, la Cina ha compiuto progressi significativi nella lotta contro l'inquinamento. Le emissioni dei principali inquinanti hanno continuato a diminuire l'anno scorso e la densità del particolato pm 2.5 nelle città che non hanno ancora visto la qualità dell'aria conforme allo standard ha continuato a diminuire", ha sottolineato Li. Secondo le stime del ministero, la maggior parte delle città cinesi ha segnalato un miglioramento della qualità dell'aria. La densità di pm 2.5 in 337 città a livello di prefettura si è ridotta del 2,9 per cento anno su anno a 34 microgrammi per metro cubo nei primi undici mesi dell'anno scorso. Anche il controllo dell'inquinamento idrico è stato anche un punto culminante del lavoro dell'anno scorso. (segue) (Cip)