Cina: ministro Ambiente Li, 2020 cruciale per lotta contro l'inquinamento (4)

- Li ha detto che 3.626 violazioni in 899 aree a livello di contea che ospitano fonti di acqua potabile sono state corrette nel 2019. Il ministero è riuscito a ripulire 2.513 bacini e corsi d'acqua nelle città a livello di prefettura. Allo stesso tempo, anche gli sforzi per combattere l'inquinamento del suolo hanno compiuto notevoli progressi. Nel 2019, la Cina ha completato un sondaggio dettagliato sull'inquinamento del suolo dei terreni agricoli. "Vietando l'ingresso di rifiuti stranieri nel paese, l'importazione effettiva di rifiuti solidi in tutto il paese è diminuita del 40,4 per cento nel 2019 rispetto all'anno precedente", ha affermato Li. (segue) (Cip)