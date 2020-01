Cina: ministro Ambiente Li, 2020 cruciale per lotta contro l'inquinamento (5)

- La Cina lancerà ufficialmente il suo fondo nazionale di sviluppo verde nel 2020, tra gli sforzi per migliorare il sistema di politica economica per la protezione ecologica e ambientale, ha annunciato il ministero a dicembre. "Le politiche economiche ambientali possono stimolare il potere endogeno delle imprese per il controllo dell'inquinamento e sono un modo efficace per risolvere i problemi ambientali", ha dichiarato Xu Bijiu, funzionario del ministero. Li ha ribadito che il 2020 segna l'anno in cui terminerà la costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti, l'ultimo anno del 13mo piano quinquennale e l'anno decisivo nella lotta contro l'inquinamento. (Cip)