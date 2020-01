Cina-Myanmar: commercio bilaterale in aumento del 28,5 per cento nel 2019

- Il commercio della Cina con il Myanmar è cresciuto del 28,5 per cento su base annua nel 2019, a 128,91 miliardi di yuan (circa 17,71 miliardi di dollari). Lo ha riferito l'Amministrazione generale delle dogane cinesi (Gac). "Le esportazioni cinesi verso il Myanmar sono ammontate a 84,9 miliardi di yuan (12,3 miliardi di dollari), in crescita del 22,1 per cento rispetto all'anno precedente, mentre le importazioni sono aumentate del 42,8 per cento a 44,01 miliardi di yuan (circa 6,4 miliardi di dollari)", ha dichiarato Huang Guohua, funzionario dell'Amministrazione delle dogane. Le due parti approfondiranno la cooperazione nella costruzione congiunta della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta) e realizzeranno progressi nei principali progetti del corridoio economico Cina-Myanmar, ha affermato Huang. (Cip)