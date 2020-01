Cina: import petrolio greggio dal Myanmar in aumento del 6,3 per cento nel 2019

- La Cina ha importato 10,8 milioni di tonnellate di petrolio greggio attraverso l'oleodotto Cina-Myanmar nel 2019, in aumento del 6,3 per cento su base annua. Lo ha riferito l'autorità doganale di Kunming, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.Il valore delle importazioni transfrontaliere è stato di 37,7 miliardi di yuan (circa 5,5 miliardi di dollari), con un aumento del 3,9 per cento. Lle importazioni di gas naturale dal Myanmar sono ammontate a 3,4 milioni di tonnellate, in crescita del 54 per cento rispetto al 2018, con un valore totale di 12,1 miliardi di yuan (1,75 miliardi di dollari), pari a un incremento annuo del 74,1 per cento. Il petrolio greggio ha iniziato a fluire attraverso il gasdotto Cina-Myanmar, lungo 1.420 chilometri, da giugno 2017, mentre il gasdotto Cina-Myanmar è operativo da luglio 2013.(Cip)