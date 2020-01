Cambogia: a processo leader opposizione Kem Sokha

- La corte municipale di Phnom Penh, in Cambogia, ha inaugurato oggi il processo a carico del leader dell’opposizione democratica cambogiana, Kem Sokha, co-fondatore del Partito di soccorso nazionale cambogiano (Cnrp) sciolto per via giudiziaria prima delle elezioni politiche cambogiane di luglio 2018. Il 66enne Kem Sokha è accusato di tradimento per una presunta cospirazione che avrebbe ordito con gli Stati Uniti ai danni del premier autocratico cambogiano, Hun Sen. Se condannato, il leader dell’opposizione rischia una condanna a 30 anni di reclusione. Alla prima giornata del processo hanno preso parte diplomatici, attivisti per i diritti umani, politici e sostenitori del Cnrp; presente anche un nutrito presidio di Polizia. Kem Sokha è stato accusato con l’accusa di tradimento a settembre 2017; il Cnrp è stato sciolto dalla Corte suprema due mesi più tardi, in vista delle elezioni politiche che di fatto hanno trasformato la Cambogia in un sistema a partito unico. (segue) (Cip)