Cambogia: a processo leader opposizione Kem Sokha (2)

- Il governo cambogiano continua a stringere il cappio sul dissenso, nonostante le pressioni che montano anche sul piano internazionale. Hun Sen ha ribadito all’inizio di quest’anno l’intenzione di procedere all’arresto di Rainsy, in risposta alla minaccia di sanzioni commerciali da parte dell’Unione europea (Ue) per le violazioni dei diritti civili in quel paese. Rainsy aveva già espresso l’intenzione di tornare in Cambogia entri la fine dell’anno; funzionari del governo cambogiano hanno però pubblicato copie di due nuovi mandati d’arresto a carico del politico, accusato ora di falsificazione di atti pubblici e di incitamento a causare instabilità sociale. Un portavoce del Partito del popolo cambogiano del premier Hun Sen ha avvertito Rainsy che al suo ritorno in Cambogia una “terza parte” potrebbe ucciderlo e “scaricare la colpa sul governo reale della Cambogia”. (segue) (Cip)