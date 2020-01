Cina: commercio con paesi Bri in aumento del 10,8 per cento nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'economia cinese ha una capacità di ripresa, un potenziale e un margine di manovra significativi. È lo stesso in termini di commercio estero", ha dichiarato Zou, descrivendo i partner commerciali della Cina come "diffusi a livello globale" e "fioriti in varie regioni". Il viceministro ha attribuito il solido slancio della crescita commerciale con i paesi Bri a misure rafforzate di cooperazione doganale e di agevolazione degli scambi. "La Cina ha firmato il maggior numero di accordi di operatore economico autorizzato (Aeo) al mondo per facilitare lo sdoganamento delle imprese. Tra tutti i 42 paesi e regioni in possesso di accordi Aeo con la Cina, 18 sono paesi e regioni Bri", ha affermato Zou. Il paese ha istituito sette rapidi canali di sdoganamento per i prodotti agricoli alle frontiere con i paesi Bri tra cui Kazakhstan, Vietnam e Mongolia e ha promosso l'apertura di treni merci Cina-Europa per il servizio postale. Zou ha anche sottolineato che le dogane cinesi hanno firmato 198 documenti sull'ispezione e la cooperazione di quarantena nel 2019, di cui 89 con paesi e regioni Bri. (segue) (Cip)