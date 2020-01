Cina: commercio con paesi Bri in aumento del 10,8 per cento nel 2019 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre, Qian Keming, viceministro del Commercio cinese, ha affermato: "La Bri ha dato un contributo significativo all'economia globale, allo sviluppo dell'umanità e ha ricevuto risposte positive da un numero crescente di paesi e organizzazioni internazionali". Basata sul principio del raggiungimento di una crescita condivisa attraverso il dialogo e la collaborazione, la Bri sostiene lo spirito della Via della Seta di pace, cooperazione, apertura, inclusione, apprendimento reciproco e reciproco vantaggio, ha aggiunto Qian. Secondo il viceministro, l'iniziativa ha creato un nuovo spazio per l'economia mondiale, costruito una nuova piattaforma per il commercio e gli investimenti internazionali, sollevato nuove pratiche di governance economica globale e apportato nuovi contributi al benessere delle persone nel mondo. (segue) (Cip)