Cina: commercio con paesi Bri in aumento del 10,8 per cento nel 2019 (5)

- Chu Shijia, funzionario del ministero, ha affermato che il commercio tra la Cina e le economie Bri si sta espandendo, con investimenti reciproci in aumento e progetti chiave in corso. E l'istituzione di zone di cooperazione economica e commerciale all'estero è accelerata e il meccanismo di cooperazione rafforzato. Secondo quanto riferisce "China.org", attualmente la Cina ha firmato 198 documenti di cooperazione con 167 paesi e organizzazioni internazionali nell'ambito della Bri e ha stabilito relazioni di lavoro con sette paesi sul commercio senza ostacoli e con 44 paesi sulla cooperazione bilaterale in materia di investimenti. Il paese ha inoltre istituito meccanismi di cooperazione e-commerce con 22 paesi e ha firmato accordi di cooperazione di mercato di terzi con più paesi. "La cooperazione economica e commerciale è stata una pietra miliare della Bri con dati degli ultimi sei anni che hanno dimostrato il successo del meccanismo", ha affermato Chu. (segue) (Cip)