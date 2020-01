Cina: commercio con paesi Bri in aumento del 10,8 per cento nel 2019 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i primi dieci mesi del 2019, gli investimenti diretti non finanziari della Cina nelle economie Bri hanno superato gli 11 miliardi di dollari e il valore dei progetti con contratto d'oltremare recentemente firmati è stato di oltre 110 miliardi. Gli investimenti diretti in Cina da paesi e regioni legati alla Bri sono stati pari a 50 miliardi di dollari, con la creazione di oltre 21 mila imprese straniere. Nei primi dieci mesi di quest'anno, i paesi legati alla Bri hanno investito direttamente 6,1 miliardi di dollari in Cina e creato quasi 4.500 imprese straniere. Le società cinesi hanno investito 34 miliardi di dollari in zone di cooperazione economica e commerciale all'estero nei paesi collegati e circa 4.500 società cinesi hanno avviato operazioni nelle zone di cooperazione e hanno creato oltre 300 mila posti di lavoro per la popolazione locale. (segue) (Cip)