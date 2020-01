Giappone-Oman: premier Abe conclude viaggio ufficiale in Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre domenica, il premier giapponese ha incontrato a Riad il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud, al quale ha espresso la sua preoccupazione per le crescenti tensioni nella regione e assicurato l’impegno diplomatico di Tokyo per la stabilizzazione. Il premier in visita ha inoltre spiegato la sua decisione di inviare nel Golfo Persico una task-force delle Forze di autodifesa nazionali composta da un cacciatorpediniere e da velivoli da pattugliamento marittimo per raccogliere informazioni e garantire la sicurezza delle navi commerciali giapponesi. In giornata è in programma l’incontro col re Salman e quello col principe ereditario Mohammed bin Salman. Riguardo all’invio della task-force, un sondaggio pubblicato oggi dall’agenzia di stampa giapponese “Kyodo News” rivela che il 58,4 per cento dell’opinione pubblica nazionale è contraria mentre il 34,4 per cento è favorevole. Il tema sarà probabilmente tra quelli più caldi del dibattito politico nella prossima sessione parlamentare, che inizierà il 20 gennaio. (segue) (Git)