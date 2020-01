Giappone-Oman: premier Abe conclude viaggio ufficiale in Medio Oriente (6)

- Tokyo aveva inizialmente annunciato il rinvio del viaggio, a causa dei venti di guerra innescati dall’uccisione mirata del generale iraniano Qasem Soleimani a Baghdad, in Iraq, e dalla successiva rappresaglia iraniana contro due basi irachene ospitanti truppe statunitensi. Abe ha deciso di intraprendere il viaggio dopo che il presidente Usa, Donald Trump, è parso allontanare l’ipotesi di un conflitto militare aperto contro l'Iran. In Arabia Saudita, il primo ministro giapponese ha in programma di incontrare il re Salman e il principe ereditario Mohammed bin Salman domani, 12 gennaio. Lunedì 13 gennaio negli Emirati Arabi Uniti è previsto un incontro con il principe ereditario Mohammed bin Zayed al Nahyan. In Oman, martedì 14 gennaio il leader giapponese avrà colloqui martedì con Sayyid Asaad bin Tariq bin Taimur al Said, vice primo ministro per le Relazioni internazionali e gli affari di cooperazione e rappresentante speciale del sultano dell’Oman. Dal Medio Oriente proviene la maggior parte delle importazioni di petrolio greggio giapponesi. Una maggiore cooperazione con l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e l’Oman è cruciale per il Giappone per assicurarsi forniture energetiche stabili. (segue) (Git)