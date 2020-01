Giappone-Oman: premier Abe conclude viaggio ufficiale in Medio Oriente (8)

- Gli Stati Uniti d'America imporranno nuove sanzioni contro l'Iran se Teheran non modificherà il suo comportamento in Medio Oriente. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Trump, commentando l’attacco missilistico iraniano contro alcune basi militari in Iraq che ospitano forze militari Usa. "Finché sono il presidente statunitense – ha esordito Trump – l'Iran non potrà avere armi nucleari". Tuttavia, ha precisato Trump, Washington continua "a valutare eventuali risposte" agli attacchi subiti. L'inquilino della Casa Bianca ha chiarito che, a seguito delle dovute verifiche, è emerso che nessun militare americano ha perso la vita durante l'attacco iraniano. (segue) (Git)