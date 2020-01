Giappone-Oman: premier Abe conclude viaggio ufficiale in Medio Oriente (9)

- "Tutti i militari sono salvi e i danni sono stati minimi, nessuna vita americana o irachena è andata persa grazie ai nostri sistemi di protezione", ha sottolineato Trump. "L'Iran – ha proseguito il presidente – è stato troppo a lungo leader e sponsor del terrorismo". In riferimento all'uccisione del generale iraniano Soleimani, dopo la quale si temeva una possibile escalation nella regione, Trump lo ha descritto come "personalmente responsabile delle più gravi atrocità" e anche della "guerra civile in tutta la regione". Secondo il presidente statunitense, il capo della Forza Quds, sezione delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana responsabile delle operazioni all'estero, è la persona che ha "orchestrato l'assalto all'ambasciata americana" e inoltre "stava pianificando nuovi attacchi". (segue) (Git)