Cina: imprese private hanno dato maggiore contributo al commercio estero nel 2019

- Le imprese private hanno superato per la prima volta le imprese finanziate dall'estero come il principale contributo del commercio estero cinese nel 2019, secondo i dati forniti dall'Amministrazione generale delle dogane cinese (Gac). Le importazioni e le esportazioni complessive generate dalle aziende private cinesi sono aumentate dell'11,4 per cento su base annua, raggiungendo i 13.480 miliardi di yuan (circa 1.950 miliardi di dollari). Tale cifra rappresentava il 42,7 per cento del totale del paese, in aumento di 3,1 punti percentuali rispetto al 2018. Le esportazioni delle imprese private sono aumentate del 13 per cento a 8.900 miliardi di yuan (1.290 miliardi di dollari), contribuendo il 51,6 per cento delle esportazioni totali della Cina nel 2019, mentre le loro importazioni sono aumentate dell'8,4 per cento a 4.580 miliardi di yuan (oltre 663,8 miliardi di dollari), costituendo il 32 per cento delle importazioni totali del paese. Le società investite all'estero hanno assorbito il 39,9 per cento del commercio estero cinese, con un volume degli scambi in calo del 3,2 per cento a 12.570 miliardi di yuan (1.822 miliardi di dollari). (segue) (Cip)