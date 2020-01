Cina: imprese private hanno dato maggiore contributo al commercio estero nel 2019 (2)

- "Rispetto all'anno precedente, un numero maggiore di aziende private sono state impegnate nel commercio estero nel 2019", ha dichiarato Zou Zhiwu, vicedirettore della Gac, durante una conferenza stampa. Il numero di imprese private con transazioni di commercio estero ha raggiunto quota 406 mila nel 2019, in crescita dell'8,7 per cento rispetto all'anno precedente. Grazie alla Belt and Road Initiative (Bri, nuova via della seta) e ai loro vantaggi comparati in termini di costi, Zou ha osservato che le società private nelle regioni centrali e occidentali della Cina hanno sovraperformato i loro omologhi delle regioni orientali. Il commercio estero generato da aziende private nelle aree centrali e occidentali è aumentato rispettivamente del 28,3 e del 22,4 per cento, 19,5 e 13,6 punti percentuali in più rispetto a quello della regione orientale. "Le aziende private hanno anche mostrato una crescente capacità di attingere ai mercati emergenti", ha affermato Zou. Ad esempio, le esportazioni delle imprese private verso i paesi dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean), l'America Latina e l'Africa sono aumentate rispettivamente del 25,6, 11,4 e 15,6 per cento, superando la crescita media nazionale in questi mercati. (Cip)