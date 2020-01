Iran: Agenzia sicurezza trasporti canadese "non può confermare" chi ha scatole nere di volo 752 Uia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo confermare" la localizzazione delle scatole nere "in questo momento", ha dichiarato la portavoce dell'Agenzia, Sophie Wistaff. La confusione arriva dopo un servizio della "Nbc News" di questa mattina che citando Gholamhossein Esmaili, un portavoce della magistratura iraniana, ha affermato che le scatole nere sono state portate in Francia per la decodifica e la valutazione. Tuttavia, lo stesso servizio menzionava anche un funzionario dell'autorità dell'Aviazione civile francese che negava di avere le scatole nere e affermava di non attendersi che siano in arrivo dall'Iran. (Was)