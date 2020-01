Argentina: provincia di Buenos Aires a rischio default, "non siamo in condizioni di pagare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia di Buenos Aires, distretto più popoloso dell'Argentina che da solo produce quasi il 70 per cento del Pil del paese, rischia di cadere in default il prossimo 26 gennaio quando scadranno emissioni per 275 milioni di dollari. Lo ha annunciato oggi il governatore Axel Kicillof in una conferenza stampa nel corso della quale ha rivolto un appello ai possessori di buoni Buenos Aires 2021 (Bp21), ad accettare una dilazione del pagamento. "Vogliamo rispettare i nostri obblighi, ma in questo momento non siamo in condizioni di farlo", ha dichiarato Kicillof. Il governatore, che ha assunto il mandato lo scorso dicembre, ha quindi denunciato "l'indebitamento insostenibile" e le risorse di cassa "insufficienti" ereditati dalla gestione precedente di Maria Eugenia Vidal. (segue) (Abu)