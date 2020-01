Usa: da offesa a difesa, cambia la strategia pubblica dell'Agenzia per la sicurezza nazionale (Nsa)

- L'Agenzia per la sicurezza nazionale statunitense (Nsa) si intesta pubblicamente il merito di aver scoperto una nuova vulnerabilità critica nei sistemi operativi Windows, un primo, pubblico, riconoscimento dell'Agenzia di spionaggio normalmente segreta. Lo riferisce l'emittente "Nbc" per poi spiegare che oggi l'Nsa ha annunciato di aver trovato un difetto nel modo in cui il sistema di Microsoft identifica gli utenti o i servizi affidabili. L'Agenzia, però, invece di tenere l'informazione segreta o potenzialmente di utilizzarla nelle sue attività, ha avvisato Microsoft, che ha potuto risolvere il problema prima che fosse reso pubblico. (segue) (Was)