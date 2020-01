Ict: Usa e Cina vicine a tregua commerciale, ma a Washington covano tensioni in ambito tecnologico

- Gli Stati Uniti e la Cina stanno per dichiarare una tregua nella loro guerra commerciale con la firma di un patto iniziale alla Casa Bianca questa settimana, ma la continua battaglia contro la tecnologia è destinata a mantenere in bilico i rapporti tra le due superpotenze. L'attenzione immediata dell'amministrazione del presidente Donald Trump è, osserva il "Wall Street Journal", sull'inasprimento delle restrizioni per la compagnia Huawei, la gigantesca società cinese di telecomunicazioni che la Casa Bianca e il Congresso considerano una minaccia alla sicurezza nazionale. Fonti a conoscenza del dossier hanno riferito che il dipartimento del Commercio ha recentemente inviato all'Ufficio di gestione e bilancio nuovi regolamenti che in gran parte eliminerebbero la scappatoia che ha permesso alle aziende statunitensi di vendere, con le loro strutture all'estero, a Huawei. Alcuni parlamentari ed esperti di sicurezza nazionale affermano che i software di Huawei consentirebbero ai leader cinesi di spiare gli americani, un fatto ripetutamente negato dalla compagnia. (segue) (Was)