Usa: Trump, Apple dia una mano e sblocchi telefoni usati da assassini, spacciatori e altri criminali

- Il presidente statunitense Donald Trump lamenta su Twitter la mancanza di collaborazione da parte di Apple. "Aiutiamo sempre Apple sulle questioni commericali e su molti altri problemi, eppure si rifiutano di sbloccare i telefoni utilizzati da assassini, spacciatori e altri criminali violenti - accusa il capo della Casa Bianca -. Adesso dovranno dare una mano e aiutare il nostro grande Paese". Recentemente il procuratore generale William Barr ha dichiarato che la sparatoria del mese scorso presso la stazione aereo-navale di Pensacola, in Florida, è stato un atto di terrorismo, e ha chiesto ad Apple di fornire l'accesso a due telefoni usati dall'attentatore. L'appello di Barr è stato il culmine del braccio di ferro tra il dipartimento di Giustizia Usa e Apple che ha obiettato la privacy personale contro la Sicurezza pubblica. "Questa situazione illustra perfettamente il motivo per cui è fondamentale che il pubblico sia in grado di accedere alle prove digitali", ha affermato Barr, invitando Apple e altre società tecnologiche a trovare una soluzione e lamentandosi del fatto che Apple non ha fornito "assistenza sostanziale". (segue) (Was)