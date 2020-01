Usa: Trump, Apple dia una mano e sblocchi telefoni usati da assassini, spacciatori e altri criminali (2)

- Apple ha consegnato agli investigatori il materiale dal resoconto iCloud dell'attentatore, il secondo tenente Mohammed Saeed Alshamrani, membro dell'Aeronautica saudita addestrato insieme all'esercito americano, che ha ucciso tre marinai e ne ha feriti altri otto il 6 dicembre. Ma la compagnia ha rifiutato di aiutare l'Fbi ad aprire i telefoni. I funzionari del dipartimento di Giustizia hanno detto di aver bisogno di accedere ai cellulari di Alshamrani per vedere i messaggi di applicazioni crittografate come Signal o WhatsApp per determinare se aveva discusso i suoi piani con gli altri alla base e se stesse agendo da solo o meno. "Le prove dimostrano che il tiratore è stato motivato dall'ideologia jihadista", ha detto Barr, citando un post che Alshamrani ha pubblicato nell'anniversario degli attacchi dell'11 settembre dell'anno scorso avvertendo che "il conto alla rovescia è iniziato." L'attentatore ha anche visitato il Memoriale dell'11 settembre a New York durante la festa del Ringraziamento. (Was)