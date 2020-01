Iran: Agenzia sicurezza trasporti canadese "non può confermare" chi ha scatole nere di volo 752 Uia

- L'Agenzia per la sicurezza dei trasporti canadese al momento "non può confermare" la localizzazione dei dati del volo 752 della Ukraine international airlines. Lo riferisce "Globalnews" che spiega come i resoconti dei media siano contrastanti su chi realmente è in possesso delle scatole nere recuperate dall'aereo che l'Iran ha abbattuto la scorsa settimana dopo averlo apparentemente scambiato per un bersaglio ostile in arrivo. Tutte le 176 persone a bordo, tra cui 57 canadesi e più di 80 iraniani, sono deceduti in seguito allo schianto del velivolo nei pressi di Teheran. (segue) (Was)