Argentina: provincia di Buenos Aires a rischio default, "non siamo in condizioni di pagare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo contesto il carico del debito è insostenibile, quello che è successo nella provincia è un ulteriore capitolo del modo in cui si è indebitato il Paese durante la gestione del presidente Macri", ha aggiunto Kicillof. Il governatore, che ha bisogno di riscuotere un'accettazione del 75 per cento dei creditori, ha quindi affermato di aspettarsi che questi agiscano "in buona fede e con maturità per impedire che la soluzione di questo problema sia disordinata". Eppure la prima reazione da parte dei possessori del Bp21, segnala il quotidiano Infobae, sarebbe stata quella di decidere di aspettare i dieci giorni stipulati nel contratto per poi chiedere una "accelerazione" del pagamento, un fatto che implicherebbe automaticamente una situazione di default. (segue) (Abu)