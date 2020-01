Argentina: provincia di Buenos Aires a rischio default, "non siamo in condizioni di pagare" (3)

- Quanto sta accadendo nella provincia riflette la situazione analoga in cui versa lo Stato argentino nel suo complesso. Il governo del presidente Alberto Fernandez attualmente ha già avviato negoziati per ristrutturare scadenze per circa 100 miliardi di dollari con istituzioni multilaterali e creditori privati. La posizione argentina di fronte ai creditori usa come principale argomento quello della necessità del Paese di far crescere l'economia prima di affrontare il pagamento del debito estero. Lo stesso Fondo monetario internazionale (Fmi) ha dichiarato da parte sua di condividere gli obiettivi del governo Fernandez precisando tuttavia che aspetta di conoscere esattamente il programma economico del governo prima di pronunciarsi su una ristrutturazione. (segue) (Abu)