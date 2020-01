Iran: "Nyt", nuovo video mostra due missili di Teheran colpire l'aereo ucraino

- Il "New York Times" ha esaminato oggi le riprese delle telecamere di sicurezza che mostrano, per la prima volta, che due missili hanno colpito il volo della Ukraine international airlines 752 l'8 gennaio. I missili sono stati lanciati da un sito militare iraniano a circa otto miglia dall'aereo. Il nuovo video, prosegue il "Nyt", colma una lacuna sul perché il transponder dell'aereo ha smesso di funzionare pochi secondi prima di essere colpito da un secondo missile. Una precedente analisi del quotidiano statunitense ha confermato ciò che l'Iran ha successivamente ammesso e cioè che un missile iraniano ha colpito l'aereo. Il "Nyt" ha anche stabilito che il transponder ha smesso di funzionare prima che quel missile colpisse l'aereo. Il nuovo video sembra confermare che un avvertimento iniziale ha disabilitato il transponder, prima del secondo avvertimento, rintracciabile anche nel video, circa 23 secondi dopo. (segue) (Was)