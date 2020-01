Ict: Usa e Cina vicine a tregua commerciale, ma a Washington covano tensioni in ambito tecnologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche i falchi cinesi al Congresso hanno spinto per limitare le vendite a Huawei, e alcuni stanno persino chiedendo a Washington di sovvenzionare le aziende statunitensi che lavorano sulla tecnologia wireless 5G di prossima generazione, in ragione di quanto Pechino ha interceduto con Huawei. Allo stesso tempo, all'inizio di questa settimana, una serie di alti funzionari statunitensi, tra cui il viceconsigliere per la Sicurezza nazionale Matt Pottinger, ha fatto pressioni sul Regno Unito per impedire agli operatori di rete locali di utilizzare apparecchiature di Huawei e di altri fornitori cinesi nelle loro reti 5G. Una decisione britannica è prevista a breve. Più in generale, la scorsa settimana il consiglio di Sicurezza nazionale ha chiesto al dipartimento del Commercio di mettere a punto regolamenti per limitare le vendite di qualsiasi tecnologia statunitense in Cina. (segue) (Was)