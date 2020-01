Ict: Usa e Cina vicine a tregua commerciale, ma a Washington covano tensioni in ambito tecnologico (3)

- Se i tentativi dovessero andare in porto, quasi tutte le esportazioni di tecnologia verso Huawei in particolare, e la Cina in generale, richiederebbero licenze di esportazione. Sebbene il dipartimento per il Commercio potrebbe concedere tali licenze, le società statunitensi temono che i loro clienti cinesi si possano rivolgere ad altri fornitori, rendendoli così non competitivi a livello internazionale. Secondo le stime dell'Associazione dell'industria dei semiconduttori, nel 2018, circa il 36 per cento dei ricavi delle società di semiconduttori statunitensi, ovvero 75 miliardi di dollari, proveniva dalle vendite in Cina. (Was)