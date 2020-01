Usa: Los Angeles, oltre 40 feriti in scuola per esposizione a carburante di volo Delta in avaria

Washington, 15 gen 00:59 - (Agenzia Nova) - Un volo Delta airlines ha provocato ieri il ferimento di oltre 40 persone dopo aver scaricato carburante sul cortile di una scuola di Los Angeles e sugli edifici scolastici in seguito ad un'emergenza poco dopo il decollo dall'aeroporto internazionale di Los Angeles. Lo riferisce l'emittente "Nbc" rendendo noto che almeno 17 bambini e nove adulti della scuola elementare Park Avenue sono stati curati per lievi ferite dopo essere stati esposti al carburante dell'areo. I Vigili del fuoco della contea di Los Angeles informano poi che altre 16 persone, provenienti da altre due scuole, la Jordan High e la 93esima, sono state trattate. Nessuno è stato trasportato all'ospedale e non vi sono stati ordini di evacuazione. Il distretto scolastico ha confermato che studenti e personale sono stati medicati in seguito a irritazioni della pelle o a problemi respiratori legati all'esposizione al carburante. (Was)