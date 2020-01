Argentina: provincia di Buenos Aires a rischio default, "non siamo in condizioni di pagare" (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo di legge approvato dal Parlamento dichiara la situazione di "emergenza" e assegna all'esecutivo ampie deleghe e facoltà speciali di legiferare in materia economica, fiscale, amministrativa, di previdenza, tariffaria, energetica, sanitaria e sociale. "Questo progetto è il primo passo per risolvere la crisi economica e sociale che attraversiamo", ha detto il ministro dell'Economia Martin Guzman presentando il testo in conferenza stampa. Si tratta, ha spiegato, di un "insieme di misure che puntano a spostare le priorità verso i settori più vulnerabili" e parallelamente "recuperare la stabilità macroeconomica". Il titolare del dicastero ha aggiunto che si tratta di un programma "integrato" e "interconnesso" che agisce sulle quattro macro-aree dove l'esecutivo ritiene che si siano prodotti i maggiori squilibri nei quattro anni precedenti del governo di Mauricio Macri: l'area delle pensioni, l'area fiscale, le tariffe dei servizi, e il debito estero. (segue) (Abu)