Usa-Giappone: Pompeo incontra omologo Motegi, focus su collaborazione per sicurezza globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Michael Pompeo ha incontrato oggi il ministro degli Esteri giapponese Toshimitsu Motegi nella Silicon Valley, in California. Lo riferisce in una nota Morgan Ortagus, portavoce del dipartimento di Stato. Il segretario Pompeo e il ministro Motegi hanno ribadito "la costante forza dell'Alleanza Usa-Giappone alla luce del 60mo anniversario del Trattato di cooperazione e sicurezza reciproca tra Stati Uniti e Giappone". Il segretario e il ministro degli Esteri "hanno discusso della continua cooperazione commerciale e del coordinamento su una serie di problemi di sicurezza nella regione indo-pacifica, compresa la Corea del Nord", oltre che "dell'importanza della cooperazione trilaterale Usa-Repubblica della Corea-Giappone" e hanno espresso "l'impegno a continuare a lavorare da vicino su questioni di sicurezza globale". (Com)