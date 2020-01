Usa: impeachment, da commissione Intelligence Camera nuove prove su ex socio Giuliani

- La commissione sui Servizi segreti della Camera dei rappresentanti statunitense ha reso note nuove prove relative all'indagine sull'impeachment del presidente Donald Trump, comprese le informazioni fornite da Lev Parnas, un ex-socio dell'avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, ora sotto indagine. Lo riferisce "Politico" per poi aggiungere che il materiale include anche una lettera del maggio 2019, precedentemente non divulgata da Giuliani al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nella lettera, Giuliani chiedeva un incontro con Zelensky mentre l'ex sindaco di New York portava avanti le indagini contro l'ex vicepresidente Joe Biden. La divulgazione dell'informazione, che conferma la natura parziale dell'indagine sull'impeachment della Camera, precede il voto dell'Aula previsto per oggi che dovrebbe dare il via libera all'invio formale degli articoli di impeachment al Senato per il processo.(Was)